В Чувашии нашли тело восьмилетнего пассажира лодки, перевернувшейся на Волге

В Чувашии обнаружили тело восьмилетнего пассажира лодки, которая несколько дней назад перевернулась на Волге. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Чувашской Республике.

Тело нашли сегодня днём в акватории реки между дачным посёлком "Три дуба" и селом Хыркасы. Судьба 34-летнего мужчины, числящегося пропавшим без вести, пока остаётся неизвестной.

Напомним, моторная лодка с людьми перевернулась на Волге в Чувашии 29 июля. Во время переправы её мотор заглох, началась гроза, судно перевернуло волной. Люди оказались в воде, однако лишь у половины из них были спасательные жилеты. Спасти удалось восьмерых, шестимесячная девочка погибла, ещё одного человека ищут.