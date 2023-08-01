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1 августа, 12:52

В Чувашии нашли тело восьмилетнего пассажира лодки, перевернувшейся на Волге

МЧС: Найдено тело 8-летнего пассажира лодки, перевернувшейся на Волге в Чувашии

В Чувашии обнаружили тело восьмилетнего пассажира лодки, которая несколько дней назад перевернулась на Волге. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Чувашской Республике.

"Спасателями в ходе поисков обнаружено тело 8-летнего мальчика", — говорится в сообщении.

Тело нашли сегодня днём в акватории реки между дачным посёлком "Три дуба" и селом Хыркасы. Судьба 34-летнего мужчины, числящегося пропавшим без вести, пока остаётся неизвестной.

В затонувшей в Чувашии лодке отдыхающие мужчины перевозили компанию с детьми

В затонувшей в Чувашии лодке отдыхающие мужчины перевозили компанию с детьми

Напомним, моторная лодка с людьми перевернулась на Волге в Чувашии 29 июля. Во время переправы её мотор заглох, началась гроза, судно перевернуло волной. Люди оказались в воде, однако лишь у половины из них были спасательные жилеты. Спасти удалось восьмерых, шестимесячная девочка погибла, ещё одного человека ищут.

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МЧС России

Максим Плетнёв
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