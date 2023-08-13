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13 августа, 15:36

Россия возглавила список стран – импортёров продуктов в Душанбе

Мэрия Душанбе назвала Россию, Казахстан и Белоруссию главными импортёрами

Россия, Казахстан, Белоруссия и Индия стали главными странами – импортёрами продуктов питания в Душанбе. Об этом на отчётной конференции по подведению итогов социально-экономического развития сообщила мэрия столицы Таджикистана.

По данным администрации, в рамках заключённых с иностранными компаниями контрактов осуществлялась поставка говядины, риса, сахара, растительного масла, муки и пшеницы. Импорт позволил создать достаточные запасы основных продуктов питания на городских складах, добавили на конференции. В настоящий момент Душанбе располагает пятью тысячами тонн картофеля, двумя тысячами тонн сахара и семью тысячами тонн лука.

Для сохранения импортируемого товара на территории столицы функционирует 39 холодильных установок. В них хранится почти 6 тысяч тонн продуктов, отметили в мэрии.

Экономист объяснил, почему импорт российских товаров в США только растёт

Экономист объяснил, почему импорт российских товаров в США только растёт

Импорт продуктов питания из России производят не только страны СНГ. Несмотря на санкции, закупку зерновых также осуществляет и Япония, сообщал Лайф ранее.

Обложка ©

Unsplash

Илья Пушкарев
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