Россия возглавила список стран – импортёров продуктов в Душанбе
Мэрия Душанбе назвала Россию, Казахстан и Белоруссию главными импортёрами
Россия, Казахстан, Белоруссия и Индия стали главными странами – импортёрами продуктов питания в Душанбе. Об этом на отчётной конференции по подведению итогов социально-экономического развития сообщила мэрия столицы Таджикистана.
По данным администрации, в рамках заключённых с иностранными компаниями контрактов осуществлялась поставка говядины, риса, сахара, растительного масла, муки и пшеницы. Импорт позволил создать достаточные запасы основных продуктов питания на городских складах, добавили на конференции. В настоящий момент Душанбе располагает пятью тысячами тонн картофеля, двумя тысячами тонн сахара и семью тысячами тонн лука.
Для сохранения импортируемого товара на территории столицы функционирует 39 холодильных установок. В них хранится почти 6 тысяч тонн продуктов, отметили в мэрии.
Импорт продуктов питания из России производят не только страны СНГ. Несмотря на санкции, закупку зерновых также осуществляет и Япония, сообщал Лайф ранее.