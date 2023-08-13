Сборная России взяла почти 300 медалей на Играх стран СНГ
Сборная России одержала победу в медальном зачёте II Игр стран СНГ
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Команда России победила в медальном зачёте на II Играх стран СНГ в Белоруссии. Спортсмены из РФ забрали 288 призовых мест.
Всего на счету россиян 149 золотых медалей, 89 серебряных и 50 бронзовых. На втором месте в медальном зачёте команда Белоруссии, завоевавшая 236 призовых мест, из которых 48 золотых медалей, 78 серебряных и 110 бронзовых. На третьем месте расположилась сборная Узбекистана, у неё 105 призовых мест, 28 золотых медалей, 25 серебряных и 52 бронзовые.
Ранее Лайф писал, что спортсменки из России завоевали все три призовых места в состязании по пулевой стрельбе на II Играх стран СНГ. Участники боролись за медали в дисциплине стрельбы из пневматических винтовок стоя во второй день соревнований. II Игры стран СНГ проводятся в Белоруссии с 5 по 14 августа.