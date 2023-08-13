Сборная России взяла почти 300 медалей на Играх стран СНГ

Команда России победила в медальном зачёте на II Играх стран СНГ в Белоруссии. Спортсмены из РФ забрали 288 призовых мест.

Всего на счету россиян 149 золотых медалей, 89 серебряных и 50 бронзовых. На втором месте в медальном зачёте команда Белоруссии, завоевавшая 236 призовых мест, из которых 48 золотых медалей, 78 серебряных и 110 бронзовых. На третьем месте расположилась сборная Узбекистана, у неё 105 призовых мест, 28 золотых медалей, 25 серебряных и 52 бронзовые.