Регион

Уведомления отключены

13 августа, 16:30

Сборная России взяла почти 300 медалей на Играх стран СНГ

Сборная России одержала победу в медальном зачёте II Игр стран СНГ

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/cisgamesbelarus?z=photo-219665247_457239610/album-219665247_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">II Игры стран СНГ</a></p>

Обложка © VK / II Игры стран СНГ

Команда России победила в медальном зачёте на II Играх стран СНГ в Белоруссии. Спортсмены из РФ забрали 288 призовых мест.

Всего на счету россиян 149 золотых медалей, 89 серебряных и 50 бронзовых. На втором месте в медальном зачёте команда Белоруссии, завоевавшая 236 призовых мест, из которых 48 золотых медалей, 78 серебряных и 110 бронзовых. На третьем месте расположилась сборная Узбекистана, у неё 105 призовых мест, 28 золотых медалей, 25 серебряных и 52 бронзовые.

CAS отменил оправдательные приговоры и дисквалифицировал двух спортсменов из РФ

CAS отменил оправдательные приговоры и дисквалифицировал двух спортсменов из РФ

Ранее Лайф писал, что спортсменки из России завоевали все три призовых места в состязании по пулевой стрельбе на II Играх стран СНГ. Участники боролись за медали в дисциплине стрельбы из пневматических винтовок стоя во второй день соревнований. II Игры стран СНГ проводятся в Белоруссии с 5 по 14 августа.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Белоруссия
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров