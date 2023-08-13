"Распугаешь клиентов!": Слепого уличного певца грубо прогнали от ТЦ в Башкирии по приказу хозяйки

В Стерлитамаке администрация торгового центра прогнала слепого уличного музыканта, потому что он якобы своим присутствием портил внешний вид здания. SHOT побеседовал с участниками конфликта.

Незрячего певца прогнали от ТЦ в Стерлитамаке. Видео © t.me / SHOT

44-летний Александр Данилов ничего не видит, у него музыкальное образование, он подрабатывает уличным пением. Обычно мужчина стоял возле ТЦ, прохожие останавливались и благодарили за хорошую музыку. Но в тот день к нему подошла охранник центра.

"Ко мне подошла женщина и говорит: "Сынок, а не мог бы ты отсюда уйти? Ну вот позвонила хозяйка, она спросила, что у вас тут происходит, по камерам всё видно", — вспоминает он.

Женщина объяснила, что музыкант своим видом портит красоту торгового центра. Мужчина признался, что было обидно такое услышать, но он уверен, что никаких законов не нарушил и выгонять его не имели права. Администратор ТЦ отказалась извиняться и объяснять грубое поведение своего сотрудника.

На защиту слепого певца встал незрячий адвокат Булат Сафин. По его мнению, центр нужно привлечь к ответственности за незаконные действия, тем более если будет доказано применение силы к музыканту.