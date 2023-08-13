Разработанный концерном "Калашников" разведывательный беспилотник "Квазимачта" показал себя с лучшей стороны в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в рамках международного военно-технического форума "Армия-2023" заявил президент компании Алан Лушников.

По словам главы концерна, за последний год специалисты "Калашникова" преуспели в сфере разработки дронов. Одним из достижений конструкторов стал БПЛА "Квазимачта", который представляет собой квадрокоптер с практически неограниченным временем полёта. К летательному аппарату постоянно подведён кабель питания, позволяющий беспилотнику зависать на высоте до ста метров и круглосуточно наблюдать за перемещением противника.

"Мы в этом году очень активно пошли в развитие беспилотников. В частности, большой комплекс "Квазимачта", большой коптер, который используется в разведке. Он очень хорошо себя показал во время практической апробации на СВО", — отметил Лушников в беседе с журналистами.