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13 августа, 18:20

Футболисты "Зенита" и "Факела" устроили потасовку из-за решения судьи

"Зенит" обыграл воронежский "Факел" в матче Российской премьер-лиги

Матч между петербургским "Зенитом" и воронежским "Факелом" в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги завершился уверенной победой сине-бело-голубых со счётом 2:0. Встреча прошла 13 августа в городе на Неве.

Первый гол был забит уже на 16-й минуте. Его автором стал Иван Сергеев, получивший передачу от Матео Кассьерры. Точку в игре поставил Густаво Мантуан, который отправил мяч в ворота гостей в добавленное время.

Не обошёлся матч и без потасовок. Поводом для конфликта между двумя командами послужило решение судьи Павла Шадыханова. Он не стал назначать "Зениту" пенальти из-за касания мяча рукой после отсмотра видеоассистента арбитра, чем рассердил футболистов "Факела".

"Зенит" может покинуть ещё один легионер

"Зенит" может покинуть ещё один легионер

Ранее в рамках РПЛ "Зенит" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" и потерпел поражение от "Динамо". Матч с "Ростовом" во втором туре лиги завершился для петербургской команды ничьей.

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ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Илья Пушкарев
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