Футболисты "Зенита" и "Факела" устроили потасовку из-за решения судьи
"Зенит" обыграл воронежский "Факел" в матче Российской премьер-лиги
Матч между петербургским "Зенитом" и воронежским "Факелом" в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги завершился уверенной победой сине-бело-голубых со счётом 2:0. Встреча прошла 13 августа в городе на Неве.
Первый гол был забит уже на 16-й минуте. Его автором стал Иван Сергеев, получивший передачу от Матео Кассьерры. Точку в игре поставил Густаво Мантуан, который отправил мяч в ворота гостей в добавленное время.
Не обошёлся матч и без потасовок. Поводом для конфликта между двумя командами послужило решение судьи Павла Шадыханова. Он не стал назначать "Зениту" пенальти из-за касания мяча рукой после отсмотра видеоассистента арбитра, чем рассердил футболистов "Факела".
Ранее в рамках РПЛ "Зенит" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" и потерпел поражение от "Динамо". Матч с "Ростовом" во втором туре лиги завершился для петербургской команды ничьей.