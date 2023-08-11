Регион

Уведомления отключены

11 августа, 13:19

"Зенит" может покинуть ещё один легионер

Журналист Карпов: Барриос намерен уйти из "Зенита" в "Ноттингем Форест"

<p>Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос. Обложка © ТАСС / ФК "Зенит" / Евдокимов Вячеслав</p>

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос. Обложка © ТАСС / ФК "Зенит" / Евдокимов Вячеслав

Полузащитник санкт-петербургского футбольного "Зенита" Вильмар Барриос может в скором времени покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По его данным, колумбиец считает, что руководство "Зенита" обмануло его, пообещав продать летом в английский клуб, но не сделав этого. Сейчас "Ноттингем" готовит петербуржцам новое предложение в размере €8,5 млн плюс €3 млн бонусами, но сине-бело-голубые не готовы принимать и его, пытаясь уговорить Барриоса подождать до матча со "Спартаком", уверяет Карпов.

Напомним, что в сезоне 2022/23 29-летний Барриос сыграл за "Зенит" 31 матч, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его соглашение с клубом рассчитано до 20 июня 2026 года.

Футболиста "Зенита" не пустили на самолёт в Чехию, потому что он россиянин

Футболиста "Зенита" не пустили на самолёт в Чехию, потому что он россиянин

А ранее сине-бело-голубых покинул ещё один легионер: ФК "Аль-Хиляль" купил форварда Малкома за 60 миллионов евро. Новый контракт спортсмена рассчитан до 2027 года. Бразильский футболист уже попрощался с фанатами в России и поблагодарил их за поддержку и любовь.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ФК Зенит
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров