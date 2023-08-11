"Зенит" может покинуть ещё один легионер
Журналист Карпов: Барриос намерен уйти из "Зенита" в "Ноттингем Форест"
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос. Обложка © ТАСС / ФК "Зенит" / Евдокимов Вячеслав
Полузащитник санкт-петербургского футбольного "Зенита" Вильмар Барриос может в скором времени покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По его данным, колумбиец считает, что руководство "Зенита" обмануло его, пообещав продать летом в английский клуб, но не сделав этого. Сейчас "Ноттингем" готовит петербуржцам новое предложение в размере €8,5 млн плюс €3 млн бонусами, но сине-бело-голубые не готовы принимать и его, пытаясь уговорить Барриоса подождать до матча со "Спартаком", уверяет Карпов.
Напомним, что в сезоне 2022/23 29-летний Барриос сыграл за "Зенит" 31 матч, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его соглашение с клубом рассчитано до 20 июня 2026 года.
А ранее сине-бело-голубых покинул ещё один легионер: ФК "Аль-Хиляль" купил форварда Малкома за 60 миллионов евро. Новый контракт спортсмена рассчитан до 2027 года. Бразильский футболист уже попрощался с фанатами в России и поблагодарил их за поддержку и любовь.