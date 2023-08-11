"Зенит" может покинуть ещё один легионер

Полузащитник санкт-петербургского футбольного "Зенита" Вильмар Барриос может в скором времени покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По его данным, колумбиец считает, что руководство "Зенита" обмануло его, пообещав продать летом в английский клуб, но не сделав этого. Сейчас "Ноттингем" готовит петербуржцам новое предложение в размере €8,5 млн плюс €3 млн бонусами, но сине-бело-голубые не готовы принимать и его, пытаясь уговорить Барриоса подождать до матча со "Спартаком", уверяет Карпов.