В Эстонии срочно изымают 16 тонн токсичного лука из Польши

Партию польского лука решили изъять из продажи в Эстонии, после того как в нём нашли превышение нормы остатков веществ для защиты растений от вредителей. Об этом сообщили в пресс-релизе департамента сельского хозяйства и продовольствия страны.

Ведущий специалист продовольственного отдела ведомства Кайса Оргусаар сообщила, что в луке зафиксированы остатки токсичного средства для растений Fluopyram (Флуопирам). Их количество превышает объём, который прописан в законодательстве ЕС.

"Наличие средства защиты растений Fluopyram может оказать негативное влияние на здоровье человека. Всего в Эстонию поступило свыше 16 тонн лука, который был распределён по продовольственным магазинам эстонской торговой сети Coop, которая начала изъятие лука из продажи", — цитирует пресс-служба главного специалиста департамента.

Кроме того, Оргусаар добавила, что те, кто уже купил польский лук из этой партии, не должны употреблять его в пищу. Она посоветовала эстонским гражданам реализовать своё право потребителя и вернуть токсичный товар продавцу, потребовав возврата средств.