В Эстонии срочно изымают 16 тонн токсичного лука из Польши
Партию польского лука отзовут из продажи в Эстонии из-за избытка вредных веществ
Партию польского лука решили изъять из продажи в Эстонии, после того как в нём нашли превышение нормы остатков веществ для защиты растений от вредителей. Об этом сообщили в пресс-релизе департамента сельского хозяйства и продовольствия страны.
Ведущий специалист продовольственного отдела ведомства Кайса Оргусаар сообщила, что в луке зафиксированы остатки токсичного средства для растений Fluopyram (Флуопирам). Их количество превышает объём, который прописан в законодательстве ЕС.
"Наличие средства защиты растений Fluopyram может оказать негативное влияние на здоровье человека. Всего в Эстонию поступило свыше 16 тонн лука, который был распределён по продовольственным магазинам эстонской торговой сети Coop, которая начала изъятие лука из продажи", — цитирует пресс-служба главного специалиста департамента.
Кроме того, Оргусаар добавила, что те, кто уже купил польский лук из этой партии, не должны употреблять его в пищу. Она посоветовала эстонским гражданам реализовать своё право потребителя и вернуть токсичный товар продавцу, потребовав возврата средств.
А ранее биолог Алексей Поляков объяснил, как распознать ядовитый картофель по цвету и запаху. В частности, нельзя покупать клубни зеленоватого цвета — это указывает на наличие в нём соланина. Этот алкалоид вырабатывается на солнце, он токсичен для человека и трудно разлагается при термообработке.
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