Бойцы ВСУ признались Британии в отчаянии из-за хитрости русских на фронте
Guardian: Сапёры ВСУ приходят в отчаяние от количества мин у ВС РФ
Украинские сапёры падают духом из-за огромного количества мин, которые стерегут подступы к укреплениям Российской армии. Об этом сообщает британская газета Guardian.
"Мины повсюду. Я не вижу света в конце тоннеля", — цитирует газета одного из сапёров ВСУ.
Собеседник британского издания уверен, что у России практически неограниченный запас мин, ставших одним из камней преткновения для украинского наступления. Советник министра обороны Украины Юрий Сак с ним согласен. По его мнению, мин у ВС РФ хватит что для территорий "от Польши до Лиссабона", что для бесконечной обороны.
Ранее сегодня американский разведчик в отставке обратил внимание на то, как российские беспилотники "Ланцет" уничтожили значительную часть артиллерии украинской армии на линии фронта. Военный аналитик отметил, что уже в скором будущем для более эффективного поражения цели такие беспилотники смогут наносить удары целыми роями.
Getty Images / Scott Peterson