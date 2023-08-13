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Опубликовано 13 августа 2023, 18:33
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Бойцы ВСУ признались Британии в отчаянии из-за хитрости русских на фронте

Guardian: Сапёры ВСУ приходят в отчаяние от количества мин у ВС РФ

Украинские сапёры падают духом из-за огромного количества мин, которые стерегут подступы к укреплениям Российской армии. Об этом сообщает британская газета Guardian.

"Мины повсюду. Я не вижу света в конце тоннеля", цитирует газета одного из сапёров ВСУ.

Собеседник британского издания уверен, что у России практически неограниченный запас мин, ставших одним из камней преткновения для украинского наступления. Советник министра обороны Украины Юрий Сак с ним согласен. По его мнению, мин у ВС РФ хватит что для территорий "от Польши до Лиссабона", что для бесконечной обороны.

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Ранее сегодня американский разведчик в отставке обратил внимание на то, как российские беспилотники "Ланцет" уничтожили значительную часть артиллерии украинской армии на линии фронта. Военный аналитик отметил, что уже в скором будущем для более эффективного поражения цели такие беспилотники смогут наносить удары целыми роями.

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Getty Images / Scott Peterson

Юрий Лысенко
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