Украинские сапёры падают духом из-за огромного количества мин, которые стерегут подступы к укреплениям Российской армии. Об этом сообщает британская газета Guardian.

"Мины повсюду. Я не вижу света в конце тоннеля", — цитирует газета одного из сапёров ВСУ.

Собеседник британского издания уверен, что у России практически неограниченный запас мин, ставших одним из камней преткновения для украинского наступления. Советник министра обороны Украины Юрий Сак с ним согласен. По его мнению, мин у ВС РФ хватит что для территорий "от Польши до Лиссабона", что для бесконечной обороны.