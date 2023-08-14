Биологи нашли у берегов Антарктиды морское чудовище с 20 конечностями
Найденное существо с двадцатью конечностями. Обложка © Invertebrate Systematics / Greg W. Rouse
Учёные, проводящие траление на борту исследовательского судна у берегов Антарктиды, выловили ранее неизвестное науке подводное существо с 20 конечностями. Исследователи назвали его "антарктической звездой из клубничных перьев", или Promachocrinus fragarius. Статья об этом опубликована в журнале Invertebrate Systematics.
Исследование было организовано с целью охоты на "загадочных" морских обитателей: группу, известную как промахокринус, или антарктические пернатые звёзды. Экспедиция проводилась в период с 2008 по 2017 год. По словам специалистов, эти существа имеют внешнюю схожесть с морскими звёздами или морскими огурцами, однако их основное отличие заключается в больших размерах и "потустороннем" виде. Эти морские животные обитают на глубине от 20 метров до двух километров под поверхностью воды. Всего биологи смогли найти восемь видов, а четыре из них оказались уникальными.
Учёные заявили, что научные экспедиции для исследования антарктических глубин будут продолжаться, так как на данный момент на глубине подо льдами может существовать множество не открытых наукой видов.
А ранее Лайф писал, что американские учёные выяснили, что помогло предкам современных птиц пережить динозавров. Для этого исследователи изучили 600 шкурок пернатых, доживших до наших дней, и 92 окаменелости пернатых динозавров и примитивных птиц.