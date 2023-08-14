Отложенный из-за протестов визит британского короля во Францию состоится осенью

Первый визит короля Великобритании Карла III во Францию запланирован на сентябрь. Об этом сообщает радиостанция France Info, ссылаясь на Елисейский дворец.

При этом конкретную дату представители администрации президента Эмманюэля Макрона не назвали, точные дни визита будут объявлены в конце августа. Радиостанция не уточняет, как именно пройдёт поездка: по первоначальной программе или программа будет изменена.