Отложенный из-за протестов визит британского короля во Францию состоится осенью
Первый визит короля Великобритании Карла III во Францию состоится в сентябре
Первый визит короля Великобритании Карла III во Францию запланирован на сентябрь. Об этом сообщает радиостанция France Info, ссылаясь на Елисейский дворец.
При этом конкретную дату представители администрации президента Эмманюэля Макрона не назвали, точные дни визита будут объявлены в конце августа. Радиостанция не уточняет, как именно пройдёт поездка: по первоначальной программе или программа будет изменена.
Ранее Лайф писал, что принц Уильям добирается на электросамокате до Виндзорского замка, в котором живёт его отец Карл III. 41-летний наследник британского престола проезжает расстояние в три-четыре километра на электросамокате, чтобы встретиться с монархом.