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13 августа, 22:59

Жителей Германии призвали готовиться к трудным временам

Эксперт Правительства ФРГ Гримм призвала жителей готовиться к трудным временам

Жители ФРГ должны готовиться к трудным временам из-за стагнации экономики. Об этом в интервью медиагруппе Funke сообщила член Экспертного совета по экономическому развитию Федерального правительства Германии Вероника Гримм.

"Независимо от нашего прогноза, моя текущая оценка заключается в том, что пока мы находимся в фазе стагнации", — отметила эксперт, добавив, что не так важно, "находимся ли мы чуть выше или ниже нулевой черты.

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По мнению Гримм, предстоит серьёзный вызов на этапе трансформации. Население должно понять, что изменение экономики в сторону углеродной нейтральности имеет цену и для отдельных граждан, им предстоят реальные потери. Правительству необходимо развивать возобновляемые источники энергии, увеличивать закупки водорода и строить газовые электростанции, которые смогут работать на водороде.

А ранее в Германии задумались о возвращении к атомной энергетике. Баварский премьер, лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер считает, что при победе консерваторов на парламентских выборах в 2025 году ФРГ вновь может запустить АЭС.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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