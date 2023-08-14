Жителей Германии призвали готовиться к трудным временам

Жители ФРГ должны готовиться к трудным временам из-за стагнации экономики. Об этом в интервью медиагруппе Funke сообщила член Экспертного совета по экономическому развитию Федерального правительства Германии Вероника Гримм.

"Независимо от нашего прогноза, моя текущая оценка заключается в том, что пока мы находимся в фазе стагнации", — отметила эксперт, добавив, что не так важно, "находимся ли мы чуть выше или ниже нулевой черты.

По мнению Гримм, предстоит серьёзный вызов на этапе трансформации. Население должно понять, что изменение экономики в сторону углеродной нейтральности имеет цену и для отдельных граждан, им предстоят реальные потери. Правительству необходимо развивать возобновляемые источники энергии, увеличивать закупки водорода и строить газовые электростанции, которые смогут работать на водороде.