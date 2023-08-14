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13 августа, 23:35

Дуров анонсировал сториз в Telegram для всех в честь десятилетия мессенджера

В Telegram с 14 августа начнёт постепенно внедряться возможность публикации бесплатных сториз. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

"Сегодняшнее постепенное внедрение Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram", написал Дуров в телеграм-канале.

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Дуров добавил, что минувшее десятилетие с момента запуска мессенджера "было интересным", однако следующая декада станет временем, когда Telegram раскроет свой истинный потенциал.

Лайф напоминает, что Telegram запустил функцию сториз для премиум-аккаунтов 20 июля. Пользователи с такой подпиской могут ограничивать её видимость для определённого круга лиц.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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