Дуров анонсировал сториз в Telegram для всех в честь десятилетия мессенджера
В Telegram с 14 августа начнёт постепенно внедряться возможность публикации бесплатных сториз. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
"Сегодняшнее постепенное внедрение Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram", — написал Дуров в телеграм-канале.
Дуров добавил, что минувшее десятилетие с момента запуска мессенджера "было интересным", однако следующая декада станет временем, когда Telegram раскроет свой истинный потенциал.
Лайф напоминает, что Telegram запустил функцию сториз для премиум-аккаунтов 20 июля. Пользователи с такой подпиской могут ограничивать её видимость для определённого круга лиц.
Unsplash