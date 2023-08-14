Дуров анонсировал сториз в Telegram для всех в честь десятилетия мессенджера

В Telegram с 14 августа начнёт постепенно внедряться возможность публикации бесплатных сториз. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

"Сегодняшнее постепенное внедрение Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram", — написал Дуров в телеграм-канале.

Дуров добавил, что минувшее десятилетие с момента запуска мессенджера "было интересным", однако следующая декада станет временем, когда Telegram раскроет свой истинный потенциал.