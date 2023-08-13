Ирак разбанил Telegram

В заявлении уточняется, что это решение было принято после того, как компания – владелец приложения ответила на требования органов безопасности страны.

Напомним, 6 августа власти Ирака приняли решение заблокировать мессенджер Telegram на территории страны по соображениям безопасности. В ведомстве отметили, что соответствующие структуры требовали от управляющей компании сотрудничать в закрытии платформ, которые несут ответственность за утечку данных госучреждений и персональной информации жителей Ирака, что представляло угрозу безопасности и общественному спокойствию. Тем не менее ответных действий принято не было. При этом министерство подтвердило право иракцев на свободу слова и общения, но без нанесения ущерба безопасности Ирака и его институтов.

