Ирак разбанил Telegram
Министерство коммуникации Ирака: С воскресенья снимается блокировка с Telegram
Власти Ирака сообщили о решении снять блокировку с мессенджера Telegram на территории страны, пишет в Facebook* Министерство коммуникации республики.
"Министерство коммуникации обращает внимание граждан, что снимет блокировку с приложения Telegram в Ираке начиная с завтрашнего дня, воскресенья, на основании распоряжения премьер-министра", — заявили в ведомстве.
В заявлении уточняется, что это решение было принято после того, как компания – владелец приложения ответила на требования органов безопасности страны.
Напомним, 6 августа власти Ирака приняли решение заблокировать мессенджер Telegram на территории страны по соображениям безопасности. В ведомстве отметили, что соответствующие структуры требовали от управляющей компании сотрудничать в закрытии платформ, которые несут ответственность за утечку данных госучреждений и персональной информации жителей Ирака, что представляло угрозу безопасности и общественному спокойствию. Тем не менее ответных действий принято не было. При этом министерство подтвердило право иракцев на свободу слова и общения, но без нанесения ущерба безопасности Ирака и его институтов.
*Заблокирован в России, принадлежит компании Meta**, признанной экстремистской организацией.
**Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
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