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14 августа, 00:28

МВД России объявило в розыск трёх генералов ВСУ за обстрелы Донбасса

В России объявлены в розыск по уголовной статье три украинских генерала, обвиняемых в обстрелах Донбасса, в том числе заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк. Об этом свидетельствуют данные в базе розыска ведомства.

По какой статье разыскивается Мойсюк, не сообщается. В базе также числятся генерал-майоры Вооружённых сил Украины Игорь Палагнюк и Андрей Ковальчук. Следствие считает украинских военных причастными к обстрелам Донбасса, в результате которых погибло и было ранено более ста человек.

СК РФ заочно предъявил обвинения бывшему министру обороны Украины Загороднюку

СК РФ заочно предъявил обвинения бывшему министру обороны Украины Загороднюку

А ранее Лайф сообщал, что Следственный комитет России предъявил заочное обвинение бывшему командующему Сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко, который сейчас занимает должность главы Киевской городской военной администрации, за преступления в республиках Донбасса.

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Telegram / "МВД медиа"

Лариса Сафронова
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