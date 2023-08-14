МВД России объявило в розыск трёх генералов ВСУ за обстрелы Донбасса

В России объявлены в розыск по уголовной статье три украинских генерала, обвиняемых в обстрелах Донбасса, в том числе заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк. Об этом свидетельствуют данные в базе розыска ведомства.

По какой статье разыскивается Мойсюк, не сообщается. В базе также числятся генерал-майоры Вооружённых сил Украины Игорь Палагнюк и Андрей Ковальчук. Следствие считает украинских военных причастными к обстрелам Донбасса, в результате которых погибло и было ранено более ста человек.