Врач объяснил, сколько кваса можно выпивать в день
Диетолог Гинзбург предупредил о вреде большого количества кваса из-за сахара
Старинные рецепты приготовления кваса отличаются от современных, в больших объёмах этот напиток может навредить здоровью. Об этом предупредил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Сейчас, по словам специалиста, в составе кваса содержится чрезмерное количество сахара.
"Отсюда есть риск набора лишнего веса и развития сахарного диабета", — рассказал Гинзбург в интервью радио Sputnik.
С осторожностью к напитку нужно относиться людям с проблемами со здоровьем, а тем, у кого есть нарушения желудочно-кишечного тракта, лучше вообще исключить его из рациона, ведь в составе кваса есть органические кислоты, которые могут раздражать слизистую желудка и обострять гастрит или язвенную болезнь. Однако в этом напитке есть и полезные компоненты, например лакто- и бифидобактерии, подытожил врач.
А ранее гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала Лайфу, какие напитки безопаснее. Говоря об алкогольных напитках, эксперт порекомендовала обратить внимание на коктейли со льдом, а также посоветовала, как сделать их чуть менее вредными.