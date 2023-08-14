Врач объяснил, сколько кваса можно выпивать в день

С осторожностью к напитку нужно относиться людям с проблемами со здоровьем, а тем, у кого есть нарушения желудочно-кишечного тракта, лучше вообще исключить его из рациона, ведь в составе кваса есть органические кислоты, которые могут раздражать слизистую желудка и обострять гастрит или язвенную болезнь. Однако в этом напитке есть и полезные компоненты, например лакто- и бифидобактерии, подытожил врач.