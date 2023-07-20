Россиян предупредили об опасности коктейлей на квасе

В Сети можно встретить рецепты коктейлей из газированного кваса, однако они никак не связаны с полезным традиционным русским напитком. О том, какие опасности таятся в таких коктейлях, Лайфу рассказала специалист ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Елена Кальная.

"Важно понимать, что это не квас живого брожения, а квасной лимонад, изготовленный из концентратов. Но если вас такой вариант и устраивает, при осуществлении различных летних экспериментов нужно быть предельно осторожным, чтобы не навредить своему здоровью, особенно когда смешиваешь компоненты на глаз", — предупреждает эксперт.

А вот в ходе экспериментов с живым квасом важно помнить, что сахарный сироп и тёплая вода "убивают" дрожжи. Если добавить жжёный сахар для цвета, то в сочетании с ржаным хлебом вкус получается очень горьким, это делает напиток непригодным для употребления, отмечает Кальная.

"Также порой люди слишком долго оставляют смесь бродить в тепле, получая "пьяный квас". Кто-то кипятит квас с мёдом или сахаром, выпаривает и использует сладкий концентрат для приготовления коктейлей. Но всё это уже совсем другая история, никак не связанная с тем самым полезным и любимым традиционным русским квасом", — говорит собеседница Лайфа.

Она посоветовала всё же пить традиционный русский квас, не смешивая его ни с какими другими напитками.