МЧС: Северокурильский вулкан Эбеко выбросил трёхкилометровый столб пепла
Пепловый выброс на вулкане Эбеко. Обложка © VK / МЧС России по Сахалинской области
На Северных Курилах на вулкане Эбеко зарегистрирован пепловый выброс на высоту три километра над уровнем моря. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
"Пепловый шлейф протянулся на расстояние до 10 км в южном направлении от вулкана", — сообщило ведомство, уточнив, что в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, а угроза жизни для населения отсутствует.
Вулкан Эбеко в последнее время достаточно часто проявляет активность. Только за лето он уже пять раз выбрасывал пепел. В последний раз это произошло 3 августа, когда его высота также составила три километра.