МЧС: Северокурильский вулкан Эбеко выбросил трёхкилометровый столб пепла

На Северных Курилах на вулкане Эбеко зарегистрирован пепловый выброс на высоту три километра над уровнем моря. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

"Пепловый шлейф протянулся на расстояние до 10 км в южном направлении от вулкана", — сообщило ведомство, уточнив, что в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, а угроза жизни для населения отсутствует.