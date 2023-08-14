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14 августа, 03:04

МЧС: Северокурильский вулкан Эбеко выбросил трёхкилометровый столб пепла

<p>Пепловый выброс на вулкане Эбеко. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/public218298224?z=photo-218298224_457241592/album-218298224_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России по Сахалинской области</a></p>

Пепловый выброс на вулкане Эбеко. Обложка © VK / МЧС России по Сахалинской области

На Северных Курилах на вулкане Эбеко зарегистрирован пепловый выброс на высоту три километра над уровнем моря. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

"Пепловый шлейф протянулся на расстояние до 10 км в южном направлении от вулкана", — сообщило ведомство, уточнив, что в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, а угроза жизни для населения отсутствует.

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту около трёх километров

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту около трёх километров

Вулкан Эбеко в последнее время достаточно часто проявляет активность. Только за лето он уже пять раз выбрасывал пепел. В последний раз это произошло 3 августа, когда его высота также составила три километра.

Юлия Коновалова
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