Маск одним словом отреагировал на мнение о контрнаступлении ВСУ
Маск разделяет мнение аналитика Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ
Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск солидарен с британским аналитиком Александром Меркурисом относительно провала контрнаступления ВСУ и ключевой роли США в украинском конфликте. Об этом он написал в комментарии под постом в принадлежащей ему соцсети Х (бывший Twitter).
По мнению Меркуриса, Соединённые Штаты долго игнорировали опасения РФ в вопросе евробезопасности, а в прошлом году саботировали переговоры Киева и Москвы в Турции. Он отметил, что после провала контрнаступления ВСУ Вашингтон мог бы начать диалог с Москвой, но вместо этого ратует за продолжение боевых действий и таким образом последовательно выбирает путь конфронтации.
"Точно", — написал Маск под этой публикацией.
А ранее Лайф писал, что западные эксперты продолжают искать проблемы в контрнаступлении ВСУ и называть причины, почему Украина его провалила. Кроме отсутствия авиации и закрытого Армией РФ неба над Незалежной, практически каждый день американские и европейские медиа находят новые недостатки ВСУ.
flickr.com / Daniel Oberhaus