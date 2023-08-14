Маск одним словом отреагировал на мнение о контрнаступлении ВСУ

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск солидарен с британским аналитиком Александром Меркурисом относительно провала контрнаступления ВСУ и ключевой роли США в украинском конфликте. Об этом он написал в комментарии под постом в принадлежащей ему соцсети Х (бывший Twitter).

По мнению Меркуриса, Соединённые Штаты долго игнорировали опасения РФ в вопросе евробезопасности, а в прошлом году саботировали переговоры Киева и Москвы в Турции. Он отметил, что после провала контрнаступления ВСУ Вашингтон мог бы начать диалог с Москвой, но вместо этого ратует за продолжение боевых действий и таким образом последовательно выбирает путь конфронтации.

"Точно", — написал Маск под этой публикацией.