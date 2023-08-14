Мэр Одессы заявил, что в городе произошло несколько пожаров после серии взрывов

Несколько пожаров произошло ночью 14 августа в Одессе после серии взрывов. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"Вспыхнуло несколько пожаров... Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Работаем", — написал Труханов в соцсетях.

При этом ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе, была объявлена воздушная тревога.