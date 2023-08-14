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14 августа, 05:24

В Бурятии вторые сутки ищут пропавшую у реки шестиклассницу

В улусе Хара-Хужир в Бурятии уже вторые сутки ищут шестиклассницу. Как пишет Babr Mash, вчера, 13 августа, 12-летняя девочка ушла гулять и не вернулась. В последний раз её видели возле реки, однако там личных вещей пропавшей не нашли.

В поисково-спасательной операции задействованы местные жители, полиция и сотрудники МЧС.

В Туве нашли живым пропавшего четырёхлетнего мальчика

В Туве нашли живым пропавшего четырёхлетнего мальчика

А ранее Лайф писал об исчезновении в Адыгее двух пятнадцатилетних девочек, их ищут с 10 августа. Предполагается, что они пропали в Майкопе — столице региона. Известно, что несовершеннолетние недавно сбегали из дома.

Обложка ©

Unsplash / Mark McGregor

Матвей Константинов
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