В Бурятии вторые сутки ищут пропавшую у реки шестиклассницу
В улусе Хара-Хужир в Бурятии уже вторые сутки ищут шестиклассницу. Как пишет Babr Mash, вчера, 13 августа, 12-летняя девочка ушла гулять и не вернулась. В последний раз её видели возле реки, однако там личных вещей пропавшей не нашли.
В поисково-спасательной операции задействованы местные жители, полиция и сотрудники МЧС.
А ранее Лайф писал об исчезновении в Адыгее двух пятнадцатилетних девочек, их ищут с 10 августа. Предполагается, что они пропали в Майкопе — столице региона. Известно, что несовершеннолетние недавно сбегали из дома.
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Unsplash / Mark McGregor