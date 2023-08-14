В Бурятии вторые сутки ищут пропавшую у реки шестиклассницу

В улусе Хара-Хужир в Бурятии уже вторые сутки ищут шестиклассницу. Как пишет Babr Mash, вчера, 13 августа, 12-летняя девочка ушла гулять и не вернулась. В последний раз её видели возле реки, однако там личных вещей пропавшей не нашли.