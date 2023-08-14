Пророссийские подпольщики из организации "Русский Херсон" в июле помогли подразделениям ВС РФ поразить украинские военные объекты в посёлке Садовое в части Херсонской области, которая находится под контролем Киева. Об этом заявил один из активистов.

"Организация сопротивления "Русский Херсон" продолжает противостоять вооружённым нацистам на нашей земле. Нашими усилиями вскрыты военные объекты ВСУ в посёлке Садовое, по которым впоследствии успешно отработала наша артиллерия", — приводит его слова РИА "Новости".

В результате атаки были уничтожены порядка 30 военных ВСУ, склад боеприпасов и несколько единиц военной техники в ангаре на территории завода имени Петровского в Херсоне. Кроме того, активист рассказал, что они распространили прокламации с целью помочь местному населению открыть глаза на истинное положение вещей: многим противник уже успел промыть мозги, а некоторых даже запугать.