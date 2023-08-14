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14 августа, 06:50

Ким Чен Ын в ослепительно-белом пиджаке прокатился за рулём бронемашины

Ким Чен Ын посетил завод по производству ракетного вооружения

<p>Ким Чен Ын во время посещения военных заводов КНДР. Обложка © <a href="http://kcna.kp/ru/article/q/068099e4f08870737e8d29324de623e7.kcmsf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Центральное телеграфное агентство Кореи</a></p>

Ким Чен Ын во время посещения военных заводов КНДР. Обложка © Центральное телеграфное агентство Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил несколько военных заводов, в том числе по производству ракетного вооружения. В ходе рабочей поездки он прокатился за рулём бронемашины и попозировал перед камерой в ослепительно-белом пиджаке. Кадры улыбающегося политика публикует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Инспекции северокорейского лидера прошли 11 и 12 августа. Он побывал на заводе по производству тактических ракет, предприятии с пусковыми машинами для тактических ракет, "руководил на месте делами заводов по производству боевых бронемашин и управляемых снарядов реактивных орудий крупных калибров".

По данным агенства, Ким Чен Ын лично сел за руль многофункциональной бронемашины, ознакомился с её боеспособностью и мобильностью, а также поручил улучшить тактико-технические характеристики.

Ким Чен Ын на БТР. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

Ким Чен Ын на БТР. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

Ким Чен Ын прокатился на БТР. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

Ким Чен Ын прокатился на БТР. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

Ким Чен Ын на БТР. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

Ким Чен Ын на БТР. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что Корейская народная армия должна иметь подавляющую военную силу и быть полностью готова к любой войне в любое время, чтобы враги не осмелились использовать вооружённые силы против нас, а в случае нападения [должна быть готова] непременно разгромить врага", — сообщает ЦТАК.

Ким Чен Ын на БТР. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

Ким Чен Ын на БТР. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

Ким Чен Ын в ходе визита на завод по производству ракетного вооружения. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

Ким Чен Ын в ходе визита на завод по производству ракетного вооружения. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

Ким Чен Ын в ходе визита на завод по производству ракетного вооружения. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

Ким Чен Ын в ходе визита на завод по производству ракетного вооружения. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

А недавно Ким Чен Ын проверил работу заводов по производству боеприпасов и БПЛА. Лидер КНДР осматривал предприятия вместе с сестрой Ким Ё Чжон. Северокорейский деятель ознакомился с работой по модернизации технических и производственных процессов.

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Николь Вербер
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