Ким Чен Ын в ослепительно-белом пиджаке прокатился за рулём бронемашины

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил несколько военных заводов, в том числе по производству ракетного вооружения. В ходе рабочей поездки он прокатился за рулём бронемашины и попозировал перед камерой в ослепительно-белом пиджаке. Кадры улыбающегося политика публикует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Инспекции северокорейского лидера прошли 11 и 12 августа. Он побывал на заводе по производству тактических ракет, предприятии с пусковыми машинами для тактических ракет, "руководил на месте делами заводов по производству боевых бронемашин и управляемых снарядов реактивных орудий крупных калибров".

По данным агенства, Ким Чен Ын лично сел за руль многофункциональной бронемашины, ознакомился с её боеспособностью и мобильностью, а также поручил улучшить тактико-технические характеристики.

Ким Чен Ын на БТР. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

Ким Чен Ын прокатился на БТР. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

Ким Чен Ын на БТР. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что Корейская народная армия должна иметь подавляющую военную силу и быть полностью готова к любой войне в любое время, чтобы враги не осмелились использовать вооружённые силы против нас, а в случае нападения [должна быть готова] непременно разгромить врага", — сообщает ЦТАК.

Ким Чен Ын на БТР. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

Ким Чен Ын в ходе визита на завод по производству ракетного вооружения. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи

Ким Чен Ын в ходе визита на завод по производству ракетного вооружения. Фото © Центральное телеграфное агентство Кореи