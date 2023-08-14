АвтоВАЗ перезапускает производство автомобилей Lada Largus 14 августа

Крупнейший российский производитель легковых машин АвтоВАЗ объявил о перезапуске производства автомобилей семейства Lada Largus. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"14 августа 2023 года с конвейера АвтоВАЗа начнут сходить первые товарные автомобили семейства Lada Largus. Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока", — говорится в пресс-релизе.

В общей сложности в августе планируется выпустить 650 автомобилей Lada Largus в различных модификациях. Сюда же войдут и машинокомплекты для опытной партии электромобилей e-Largus, которая будет собрана в Ижевске до конца этого года. Вместе с тем в Тольятти будет запущено производство нескольких кузовов для наладки технологического оборудования в Ижевске.