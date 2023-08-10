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10 августа, 16:12

АвтоВАЗ заверил, что не будет повышать цены на базовые и бюджетные машины

АвтоВАЗ не планирует повышать стоимость базовых и бюджетных версий автомобилей, а вот более дорогие модели, возможно, ожидает ещё большее подорожание. Об этом говорится в сообщении компании, которое было распространено пресс-службой в четверг, 10 августа.

К примеру, стоимость базовых модификаций "Лады-Гранта", заверили в АвтоВАЗе, так и останется ниже 700 тысяч рублей.

"Возможна некоторая корректировка цен по более оснащённым модификациям, прежде всего в связи с комплектацией их дополнительными опциями, получаемыми в том числе от зарубежных поставщиков и некоторых отечественных поставщиков, которые получают субкомпоненты и сырьё из-за границы", добавили в компании.

АвтоВАЗ решил поднять цены на весь модельный ряд

АвтоВАЗ решил поднять цены на весь модельный ряд

Ранее президент Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также призывал в госзакупках ориентироваться на отечественный автопром. Так, петербургские депутаты уже собрались пересесть на Lada по приказу Путина. Депутаты заксобрания пересядут на седаны АвтоВАЗа уже в 2024 году. Кстати, сам глава государства уже давно ездит на российских Aurus.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Алексей Берковиц
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