АвтоВАЗ заверил, что не будет повышать цены на базовые и бюджетные машины

АвтоВАЗ не планирует повышать стоимость базовых и бюджетных версий автомобилей, а вот более дорогие модели, возможно, ожидает ещё большее подорожание. Об этом говорится в сообщении компании, которое было распространено пресс-службой в четверг, 10 августа.

К примеру, стоимость базовых модификаций "Лады-Гранта", заверили в АвтоВАЗе, так и останется ниже 700 тысяч рублей.