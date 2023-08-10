АвтоВАЗ заверил, что не будет повышать цены на базовые и бюджетные машины
АвтоВАЗ не планирует повышать стоимость базовых и бюджетных версий автомобилей, а вот более дорогие модели, возможно, ожидает ещё большее подорожание. Об этом говорится в сообщении компании, которое было распространено пресс-службой в четверг, 10 августа.
К примеру, стоимость базовых модификаций "Лады-Гранта", заверили в АвтоВАЗе, так и останется ниже 700 тысяч рублей.
"Возможна некоторая корректировка цен по более оснащённым модификациям, прежде всего в связи с комплектацией их дополнительными опциями, получаемыми в том числе от зарубежных поставщиков и некоторых отечественных поставщиков, которые получают субкомпоненты и сырьё из-за границы", — добавили в компании.
Ранее президент Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также призывал в госзакупках ориентироваться на отечественный автопром. Так, петербургские депутаты уже собрались пересесть на Lada по приказу Путина. Депутаты заксобрания пересядут на седаны АвтоВАЗа уже в 2024 году. Кстати, сам глава государства уже давно ездит на российских Aurus.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин