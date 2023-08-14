В Госдуме нашли способ, как спасти зрителей от рекламы на ТВ

Российские телеканалы следует обязать показывать на экране счётчик времени до окончания рекламы, чтобы зрители знали, успеют ли они налить чаю до начала следующего блока передачи или фильма. Так полагает вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов.

"Простое решение: ввести обязательный таймер обратного отсчёта для рекламных пауз. Подготовил соответствующий законопроект с внесением поправок в Федеральный закон "О рекламе", — сказал он РИА "Новости".

По его словам, нововведение будет удобным для россиян, которые вынуждены смотреть рекламу лишь потому, что не знают, когда она закончится. А для телеканалов это не потребует финансовых затрат, добавил парламентарий.