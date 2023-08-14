Детский психолог рассказала, о чём говорит плохой аппетит у подростка

Питание в подростковом периоде очень изменчиво, ведь ребёнок вступает в сложную фазу взросления. Родители должны наблюдать за детским аппетитом, изменения которого могут говорить о депрессии или стрессе. Об этом Лайфу рассказала детский психолог Екатерина Маденко.

По её словам, зачастую перемены во вкусовых предпочтениях подростка не сигнализируют о болезни, а просто являются вариантом нормы. Ведь организм ребёнка начинает гормональную и психологическую перестройку, поэтому и вкусы меняются. Дети могут начать пробовать фастфуд, подсаживаться на него, а дома отказываться от супа.

Но есть звоночки, которые должны насторожить родителя, предупредила психолог. Например, подросток не испытывает голода после физической активности, аппетит не появляется при аромате любимых блюд или ребёнка перестаёт привлекать перекус на столе: сыр, фрукты, овощи и другое.

"Подросток часто усталый, вялый, много спит. Ему всё равно, что он ест: кашу, мясо или пирожное. В этих случаях обязательно покажите его педиатру, который знает особенности подростков, или терапевту", — продолжила собеседница Лайфа.

Она посоветовала наблюдать, чтобы ребёнок уделял внимание завтраку перед школой. Так, тёплые сладкие напитки вызывают аппетит и помогают снять утренний стресс.

"Если вы видите, что нарезанную еду и мини-бутерброды ребёнок хорошо ест, — значит, это отсутствие аппетита именно стрессовое", — подчеркнула она.

В этом случае важно оказать поддержку школьнику: разговаривать с ним, обсуждать его проблемы, искать решения. Психолог отметила, что в семье не должно быть конфликтов, потому что это тоже травмирует детскую психику и может сказаться на аппетите.