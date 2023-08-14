Стоматолог объяснил появление щели между зубами и назвал способы её устранения

Межзубные просветы могут появляться из-за наследственности или ряда заболеваний, в том числе пародонтита. Об этом сказал главный врач клиники "Мегастом" Владимир Лосев в беседе с порталом "Страсти".

"Просветы между зубами нередко появляются из-за пародонтита. Он провоцирует не только воспаление десён и кровоточивость, но и подвижность зубного ряда, а также потерю костной ткани, которая поддерживает зубы", — пояснил он.

Также просвет может возникнуть из-за неправильного прикуса, так как давление на зубы распределяется неравномерно. В этом случае, по словам доктора, потребуется ортодонтическое лечение, которое подразумевает ношение брекетов, элайнеров или кап.

А вот если щель стала следствием отсутствия соседних зубов, то здесь не обойтись без имплантов, продолжил медик. Кроме того, можно использовать виниры или метод косметической реставрации, добавил Лосев. Он предупредил, что в любом случае устранять проблему нужно, ведь межзубный просвет способствует накоплению остатков еды и налёта, что приводит к кариесу.

Лосев посоветовал прочищать щели между зубами специальной щёткой, а также прибегать к помощи флоссов или ирригаторов. Эти средства помогают проникать в труднодоступные места и следить за гигиеной полости рта.