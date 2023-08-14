ЛДПР предложила втрое снизить процентные ставки по микрокредитам

Группой депутатов ЛДПР, которую возглавляет лидер партии Леонид Слуцкий, подготовлен закон, ограничивающий процентные ставки для ставок потребительских кредитов физическим лицам. Об этом говорится в публикации на сайте партии.

"Микрофинансовая кабала — задумка для быстрого обогащения нечистых на руку дельцов. Люди по неопытности попадаются на маркетинговые уловки манящей рекламы, а потом с них буквально вытрясают деньги годами, даже пытаются выселять из единственного жилья. Нужно жёстко пресекать попытки нажиться на доверчивости наших граждан. Гигантские процентные ставки микрофинансовых организаций должны быть запрещены", — заявил Слуцкий.

Партия уже подготовила проект закона, ограничивающего процентные ставки по кредитам, которые выдают физическим лицам. Документ направили в правительство на рассмотрение.

Действующее законодательство позволяет брать с кредитуемого 0,8% ежедневно по ставке 292% годовых. При таких условиях человеку, взявшему 10 тысяч рублей в кредит до зарплаты, придётся вернуть втрое больше, о чём многие россияне могут даже не знать из-за пробелов в финансовой грамотности. Согласно законопроекту, который предлагает ЛДПР, ставки по микрокредитам будут снижены втрое, а штрафные санкции при просрочке кредитов, взятых на год, сократятся на треть.

В заключение Слуцкий подчеркнул, что рынок микрокредитов должен находиться под бдительным контролем государства. Это не даст нечестным дельцам наживаться на россиянах.