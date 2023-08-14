Стало известно, на сколько могут подорожать новые Lada Largus

Стоимость новых Lada Largus может вырасти на 15% после перезапуска производства, считает главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков. Так, если сейчас за базовую комплектацию необходимо выложить от 1,3 миллиона рублей, то после подорожания её будут продавать по цене от 1,5 миллиона.

Он пояснил, что для АвтоВАЗа Lada Largus является высокомаржинальной моделью, однако её производство сильно зависит от иностранных комплектующих. Более того, те 650 автомобилей, что планируется собрать, будут изготовлены из уже имеющихся румынских машинокомплектов. После этого предприятию придётся искать новых поставщиков как вне, так и внутри России.

"Комплектующие найти можно, но придётся заново заниматься логистикой, выстраивать связи, а это дорого. Однозначно после перезапуска производства стоимость модели повысится. Предполагаю, что заводская цена на пассажирскую версию универсала поднимется с нынешних 1,3 млн рублей до 1,5 млн рублей", — высказался эксперт в беседе с "Газетой.ru".