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14 августа, 11:39

Премьер Латвии Кариньш объявил об отставке

<p>Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Michael Kappeler</p>

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Michael Kappeler

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш собирается покинуть пост. О своём решении он объявил на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте кабмина.

"Я подам заявление о своей отставке и (отставке) текущего кабинета президенту страны в четверг", — подчеркнул политик.

Он также предложил своей партии "Новое единство", которая по итогам прошлогодних выборов сформировала правящую коалицию, подумать о кандидате на освобождающуюся должность.

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Ранее на сайте правительства страны сообщалось, что страна с 11 августа вводит усиленный режим охраны границы с Белоруссией. Срок действия — до 10 февраля 2024 года на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса.

Татьяна Миссуми
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