Премьер Латвии Кариньш объявил об отставке
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Michael Kappeler
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш собирается покинуть пост. О своём решении он объявил на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте кабмина.
"Я подам заявление о своей отставке и (отставке) текущего кабинета президенту страны в четверг", — подчеркнул политик.
Он также предложил своей партии "Новое единство", которая по итогам прошлогодних выборов сформировала правящую коалицию, подумать о кандидате на освобождающуюся должность.
Ранее на сайте правительства страны сообщалось, что страна с 11 августа вводит усиленный режим охраны границы с Белоруссией. Срок действия — до 10 февраля 2024 года на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса.