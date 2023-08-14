Премьер Латвии Кариньш объявил об отставке

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш собирается покинуть пост. О своём решении он объявил на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте кабмина.

"Я подам заявление о своей отставке и (отставке) текущего кабинета президенту страны в четверг", — подчеркнул политик.

Он также предложил своей партии "Новое единство", которая по итогам прошлогодних выборов сформировала правящую коалицию, подумать о кандидате на освобождающуюся должность.