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8 августа, 19:26

Латвия с августа по февраль вводит усиленный режим охраны границы с Белоруссией

Латвия с 11 августа вводит усиленный режим охраны границы с Белоруссией. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Действовать усиленный режим будет по 10 февраля 2024 года на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса.

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В латвийском кабмине уточнили, что соответствующий приказ был издан для "обеспечения неприкосновенности госграницы и предотвращения государственной угрозы, принимая во внимание несоразмерно большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, попыток такого пересечения и их возрастающую тенденцию".

Согласно документу, Госпогранслужба осуществляет усиленный надзор за границей, а Национальные вооружённые силы и полиция оказывают ей необходимую поддержку.

Ранее Лайф писал, что Польша увеличит число войск на границе с Белоруссией. Это произошло из-за якобы нарушения границы двумя вертолётами республики. После этого МИД Белоруссии вызвал посла Польши из-за планов Варшавы стянуть войска к границе.

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Артур Лапсаков
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