Латвия с августа по февраль вводит усиленный режим охраны границы с Белоруссией

Латвия с 11 августа вводит усиленный режим охраны границы с Белоруссией. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Действовать усиленный режим будет по 10 февраля 2024 года на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса.

В латвийском кабмине уточнили, что соответствующий приказ был издан для "обеспечения неприкосновенности госграницы и предотвращения государственной угрозы, принимая во внимание несоразмерно большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, попыток такого пересечения и их возрастающую тенденцию".