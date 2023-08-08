Латвия с августа по февраль вводит усиленный режим охраны границы с Белоруссией
Латвия с 11 августа вводит усиленный режим охраны границы с Белоруссией. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
Действовать усиленный режим будет по 10 февраля 2024 года на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса.
В латвийском кабмине уточнили, что соответствующий приказ был издан для "обеспечения неприкосновенности госграницы и предотвращения государственной угрозы, принимая во внимание несоразмерно большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, попыток такого пересечения и их возрастающую тенденцию".
Согласно документу, Госпогранслужба осуществляет усиленный надзор за границей, а Национальные вооружённые силы и полиция оказывают ей необходимую поддержку.
Ранее Лайф писал, что Польша увеличит число войск на границе с Белоруссией. Это произошло из-за якобы нарушения границы двумя вертолётами республики. После этого МИД Белоруссии вызвал посла Польши из-за планов Варшавы стянуть войска к границе.