Песков счёл странными заявления Варшавы о ситуации на польско-белорусской границе
Польша склонна к нагнетанию напряжённости. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Варшавы по ситуации на польско-белорусской границе.
"Там много странностей, в целом поляки склонны к провоцированию ситуации, нагнетанию напряжённости. Эта линия не является новой и за последние годы лишь прогрессирует", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее евродепутат Влодимеж Цимошевич заявил, что вертолёты, нарушившие границу Польши накануне, принадлежали якобы охране президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом в белорусском МИД опровергли данную информацию. Тем не менее польский генерал Марек Соколовский заявил о готовности пилотов применить оружие на границе.
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