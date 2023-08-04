Песков счёл странными заявления Варшавы о ситуации на польско-белорусской границе

Польша склонна к нагнетанию напряжённости. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Варшавы по ситуации на польско-белорусской границе.

"Там много странностей, в целом поляки склонны к провоцированию ситуации, нагнетанию напряжённости. Эта линия не является новой и за последние годы лишь прогрессирует", — отметил представитель Кремля.