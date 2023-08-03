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3 августа, 15:44

Польский генерал заявил о готовности пилотов применить оружие на границе с Белоруссией

Польские пилоты боевых вертолётов готовы без колебаний применить оружие, если на границе с Белоруссией сложится опасная ситуация. Об этом заявил генерал Марек Соколовский на совещании с министром обороны Польши Мариушем Блащаком.

"На случай появления тревожных событий на границе вертолёты вооружены, готовы к бою. Они (пилоты — Прим. Лайфа) опытны, и если будет что-то опасное, то они без колебаний используют вооружение", — рассказал Соколовский.

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Напомним, ранее евродепутат Влодимеж Цимошевич заявил, что вертолёты, нарушившие границу Польши накануне, принадлежали якобы охране президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом в белорусском МИД опровергли эту информацию.

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ТАСС / Zuma / Staff Sgt. Thomas Mort

Александра Вишнякова
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