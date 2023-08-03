Польский генерал заявил о готовности пилотов применить оружие на границе с Белоруссией

Польские пилоты боевых вертолётов готовы без колебаний применить оружие, если на границе с Белоруссией сложится опасная ситуация. Об этом заявил генерал Марек Соколовский на совещании с министром обороны Польши Мариушем Блащаком.

"На случай появления тревожных событий на границе вертолёты вооружены, готовы к бою. Они (пилоты — Прим. Лайфа) опытны, и если будет что-то опасное, то они без колебаний используют вооружение", — рассказал Соколовский.