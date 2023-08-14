Глава "Росатома" обещал на 100% выполнить гособоронзаказ на 2023 год
"Росатом" в полном объёме выполнит оборонный заказ государства на нынешний год. Такое обещание дал гендиректор корпорации Алексей Лихачёв во время рабочей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
"Гособоронзаказ будет выполнен на 100%", — заявил глава "Росатома".
Ранее Лихачёв говорил о том, что обороноспособность РФ и госполитика ядерного сдерживания всегда были приоритетами ядерной отрасли страны. "Росатом" на протяжении многих лет в полном объёме исполняет свои обязательства по гособорзаказам, как в сфере ядерного оружия, так и среди неядерных вооружений. В настоящее время объём работы, которую государство заказывает у корпорации, значительно возрос, но это не помешает работникам атомной отрасли выполнять свои задачи в полном объёме.
Ранее сегодня Алексей Лихачёв сообщил, что "Росатом" будет строить АЭС на Дальнем Востоке и в Сибири. Это будет сделано в рамках данных российским лидером поручений о переходе от 20% к 25% доли атомной энергетики в общем энергобалансе страны.
ТАСС / Эрик Романенко