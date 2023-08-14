Глава "Росатома" обещал на 100% выполнить гособоронзаказ на 2023 год

Ранее Лихачёв говорил о том, что обороноспособность РФ и госполитика ядерного сдерживания всегда были приоритетами ядерной отрасли страны. "Росатом" на протяжении многих лет в полном объёме исполняет свои обязательства по гособорзаказам, как в сфере ядерного оружия, так и среди неядерных вооружений. В настоящее время объём работы, которую государство заказывает у корпорации, значительно возрос, но это не помешает работникам атомной отрасли выполнять свои задачи в полном объёме.