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14 августа, 13:06

Строитель из Москвы до зубов динозавра находил 500-летний человеческий череп

Экскаваторщик, обнаруживший при стройке московской многоэтажки зубы динозавра, рассказал, что сразу понял необычный характер находки по внешнему виду. Лайф побеседовал с Иваном.

Экскаваторщик рассказал, как нашёл зубы динозавра. Видео © LIFE

"Копаем, работаем. Грунт доставали и нашли. Там была как будто чешуя большая, когда земля разошлась. Я подошёл, а там ещё зубы", — поделился он.

Мужчина тут же обратился в полицию, которая прибыла на место вместе с экспертами. Какому именно хищнику принадлежат зубы, установит детальное исследование. Строитель признался, что ему везёт на такие "сокровища". До этого ему попадался человеческий череп, которому, как выяснилось, почти пять веков.

Зубы и разноцветная чешуя: Лайф публикует видео останков динозавра со стройки в Москве

Зубы и разноцветная чешуя: Лайф публикует видео останков динозавра со стройки в Москве

Ранее сообщалось, что экскаваторщик выкопал зубы динозавра на стройке столичного ЖК "Митинский лес". Также говорилось, что на месте найдена крупная чешуя. Точное происхождение и природу загадочной находки установят эксперты.

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LIFE

Татьяна Миссуми
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