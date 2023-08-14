Строитель из Москвы до зубов динозавра находил 500-летний человеческий череп
Экскаваторщик, обнаруживший при стройке московской многоэтажки зубы динозавра, рассказал, что сразу понял необычный характер находки по внешнему виду. Лайф побеседовал с Иваном.
Экскаваторщик рассказал, как нашёл зубы динозавра. Видео © LIFE
"Копаем, работаем. Грунт доставали и нашли. Там была как будто чешуя большая, когда земля разошлась. Я подошёл, а там ещё зубы", — поделился он.
Мужчина тут же обратился в полицию, которая прибыла на место вместе с экспертами. Какому именно хищнику принадлежат зубы, установит детальное исследование. Строитель признался, что ему везёт на такие "сокровища". До этого ему попадался человеческий череп, которому, как выяснилось, почти пять веков.
Ранее сообщалось, что экскаваторщик выкопал зубы динозавра на стройке столичного ЖК "Митинский лес". Также говорилось, что на месте найдена крупная чешуя. Точное происхождение и природу загадочной находки установят эксперты.
LIFE