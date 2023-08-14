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14 августа, 11:05

В московском районе Митино нашли зубы и чешую динозавра, но это не точно

SHOT: Зубы динозавра выкопал экскаваторщик на стройке ЖК "Митинский лес"

Зубы динозавра выкопал экскаваторщик на стройке ЖК "Митинский лес". По крайней мере, позвонившие в экстренные службы строители утверждают именно так. Также сообщается, что на месте найдена крупная чешуя. Точное происхождение и природу загадочной находки сейчас выясняют.

Древнейшее изображение фаллоса в Евразии помогло археологам прийти к важному выводу

Древнейшее изображение фаллоса в Евразии помогло археологам прийти к важному выводу

Ранее Лайф рассказывал, что в России обнаружили уникальные окаменелости динозавра, близкого к современным птицам, а в Индии нашли останки травоядных динозавров, которые жили 167 миллионов лет назад.

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Марина Калегина
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