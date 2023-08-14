В московском районе Митино нашли зубы и чешую динозавра, но это не точно

Зубы динозавра выкопал экскаваторщик на стройке ЖК "Митинский лес". По крайней мере, позвонившие в экстренные службы строители утверждают именно так. Также сообщается, что на месте найдена крупная чешуя. Точное происхождение и природу загадочной находки сейчас выясняют.