В московском районе Митино нашли зубы и чешую динозавра, но это не точно
SHOT: Зубы динозавра выкопал экскаваторщик на стройке ЖК "Митинский лес"
Зубы динозавра выкопал экскаваторщик на стройке ЖК "Митинский лес". По крайней мере, позвонившие в экстренные службы строители утверждают именно так. Также сообщается, что на месте найдена крупная чешуя. Точное происхождение и природу загадочной находки сейчас выясняют.
Ранее Лайф рассказывал, что в России обнаружили уникальные окаменелости динозавра, близкого к современным птицам, а в Индии нашли останки травоядных динозавров, которые жили 167 миллионов лет назад.
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