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14 августа, 12:54

Турчак: Рабочая группа по СВО за полгода отработала 28 тысяч обращений

За полгода своего существования рабочая группа по вопросам СВО отработала 28 тысяч обращений от участников спецоперации и их семей, сообщил глава группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. По его словам, в шестом докладе, направленном президенту РФ Владимиру Путину, были подведены итоги работы за шесть месяцев.

"Отработали около 28 тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей. Решили много частных вопросов — от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправками в отпуск", написал он в своём телеграм-канале.

Политик напомнил, что на основе поступавших в группу обращений были подготовлены десятки инициатив, многие из которых уже стали федеральными законами. Например, ополченцев Донбасса признали ветеранами боевых действий, участники СВО получили право на бесплатную юридическую помощь, а сами они и их дети были включены в специальную квоту при поступлении в вузы.

Причём эта работа продолжается. Так, на данный момент обсуждается учёт боевого опыта и квалификации добровольцев при их переходе на контрактную службу, установление "бесшовного механизма" перевода военнослужащих на лечение из военных больниц в гражданские и обратно, а также увеличение пропускной способности военно-врачебных комиссий.

Кроме того, добавил Турчак, речь идёт об исключении из состава доходов, учитываемых при назначении детских пособий, выплат контрактникам и добровольцам, а также единовременных поощрений за полученные награды.

И последнее, добавил политик, — внедрение единого стандарта региональных мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Он будет включать в себя бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов бойцов, зачисление детей в кружки, секции и на продлёнку, а также получение статуса многодетной семьи и положенных льгот при смерти в ходе выполнения задач одного из детей.

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Напомним, прошлый доклад был направлен Владимиру Путину рабочей группой по вопросам СВО в июне. В нём, в частности, содержались инициативы по упрощению госзакупок беспилотных летательных аппаратов и их производства.

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ТАСС / Софья Сандурская

Матвей Константинов
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