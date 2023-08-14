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14 августа, 13:54

Минтранс РФ опроверг введение запрета на дублирование информации на английском

Минтранс РФ не запрещал дублировать на английском языке информацию в метро, на монорельсе и канатной дороге, решение об этом регионы смогут принимать самостоятельно. Так прокомментировали в ведомстве известие о якобы запрете надписей на иностранном языке.

"Проект приказа Минтранса не отменяет и не запрещает регионам дублировать информацию в транспорте на английском языке. Наоборот, с субъектов снимаются излишние требования о дублировании информации там, где в этом нет необходимости", — уточнили в Минтрансе.

Там подчеркнули, что дублирование информации на английском вводилось из-за чемпионата мира по футболу в 2018 году. Сейчас министерство предлагает региональным властям самостоятельно решать, нужны ли подобные указатели, основываясь на том, какие культурные или спортивные мероприятия планируются.

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ТАСС / Александр Щербак

Татьяна Миссуми
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