Российские военные уничтожили первый испанский миномёт Alakran
Вооружённые силы России уничтожили в зоне спецоперации первый самоходный миномёт Alakran производства Испании. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходный миномёт Alakran производства Испании", — сказал он в ходе брифинга.
А в начале августа Российская армия уничтожила первую самоходную гаубицу "Богдана". Это произошло на Южно-Донецком направлении. "Богдана" стала первой украинской гаубицей, ствол которой был переделан под "натовский" калибр 155 мм.