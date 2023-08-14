Российские военные уничтожили первый испанский миномёт Alakran

Вооружённые силы России уничтожили в зоне спецоперации первый самоходный миномёт Alakran производства Испании. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходный миномёт Alakran производства Испании", — сказал он в ходе брифинга.