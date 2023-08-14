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14 августа, 13:06

Российские военные уничтожили первый испанский миномёт Alakran

Вооружённые силы России уничтожили в зоне спецоперации первый самоходный миномёт Alakran производства Испании. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходный миномёт Alakran производства Испании", — сказал он в ходе брифинга.

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А в начале августа Российская армия уничтожила первую самоходную гаубицу "Богдана". Это произошло на Южно-Донецком направлении. "Богдана" стала первой украинской гаубицей, ствол которой был переделан под "натовский" калибр 155 мм.

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Joint-forces.com / Bob Morrison

Александра Вишнякова
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