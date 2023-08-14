Роспотребнадзор отменил требование заполнять анкеты о CoViD-19 при въезде в РФ

Документ постановляет отменить требование заполнять анкеты для иностранных граждан и лиц без гражданства перед их прибытием на территорию РФ, а также в пропускных пунктах государственной границы. Также дана рекомендация для территориальных отделений Роспотребнадзора о проведении выборочных проверок на CoViD-19 россиян, иностранных граждан и людей без гражданства, если они приезжают в Россию из стран, где ухудшилась эпидемическая обстановка.