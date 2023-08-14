Роспотребнадзор отменил требование заполнять анкеты о CoViD-19 при въезде в РФ
Роспотребнадзор упразднил необходимость заполнения анкеты с информацией о перенесённой коронавирусной инфекции на пропускных пунктах границ страны. Соответствующее распоряжение главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ постановляет отменить требование заполнять анкеты для иностранных граждан и лиц без гражданства перед их прибытием на территорию РФ, а также в пропускных пунктах государственной границы. Также дана рекомендация для территориальных отделений Роспотребнадзора о проведении выборочных проверок на CoViD-19 россиян, иностранных граждан и людей без гражданства, если они приезжают в Россию из стран, где ухудшилась эпидемическая обстановка.
Тем временем число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с 10 июля по 6 августа выросло на 80% по сравнению с предыдущими 28 днями, заявила Всемирная организация здравоохранения. Но количество летальных исходов, по данным ВОЗ, уменьшилось на 57%.
ТАСС / Александр Щербак