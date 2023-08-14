Киев без жалости жертвует украинскими солдатами в огромных количествах, чтобы не терять поставленную странами Запада технику. Об этом заявил глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Если говорить конкретно о Запорожском фронте, а он самый горячий с точки зрения попыток врага наступать, то там перемолото, без преувеличения, колоссальное количество. Я буквально несколько дней назад был на передовой. Могу сказать: там стоит зловоние, потому что всё завалено телами наступавших. Их никто не убирает, и по ним новые отправляются на убой", — рассказал он в эфире радио Sputnik.

По словам Рогова, на этом участке фронта ротации личного состава ВСУ организованы так, что те, кто уцелел в боях, не контактируют с теми, кто только прибыл на фронт. Это сделано для того, чтобы успевшие повоевать с Российской армией не уничтожали своими рассказами боевой дух свежеприбывших товарищей.

Кроме того, Киев старается уберечь поставленную с Запада военную технику, платя за это жизнями украинских солдат. Рогов вспомнил разговор с одним из пленных бойцов ВСУ, который рассказал, что теперь они обезвреживают минные поля собственными ногами. Подразделения просто отправляются через минные поля, взрываются, а за ними по следам идёт следующий отряд, которому уже не так опасно благодаря подорвавшимся предшественникам. Он считает, что у Запада и Киева есть закулисный договор о том, что в обмен на западное вооружение Украина предоставит людей на убой забесплатно. А в основе этого договора простая логика: техника дороже бойцов, а стало быть, важнее.

Именно таким отношением к собственным защитникам объясняется насильственная форма мобилизации, которую проводят на Украине, считает Рогов. По его мнению, темпы мобилизационного набора в ВСУ будут только нарастать, а в будущем дело дойдёт до призыва женщин на военную службу. Об этом говорит то, что в производство запущены военная форма для женщин и отдельный вариант женской формы для беременных, которые показывают на украинских телеканалах, заключил политик.