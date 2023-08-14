Рогов: ВСУ перешли на тактику "разминирования ногами" на Запорожском фронте
Киев без жалости жертвует украинскими солдатами в огромных количествах, чтобы не терять поставленную странами Запада технику. Об этом заявил глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Если говорить конкретно о Запорожском фронте, а он самый горячий с точки зрения попыток врага наступать, то там перемолото, без преувеличения, колоссальное количество. Я буквально несколько дней назад был на передовой. Могу сказать: там стоит зловоние, потому что всё завалено телами наступавших. Их никто не убирает, и по ним новые отправляются на убой", — рассказал он в эфире радио Sputnik.
По словам Рогова, на этом участке фронта ротации личного состава ВСУ организованы так, что те, кто уцелел в боях, не контактируют с теми, кто только прибыл на фронт. Это сделано для того, чтобы успевшие повоевать с Российской армией не уничтожали своими рассказами боевой дух свежеприбывших товарищей.
Кроме того, Киев старается уберечь поставленную с Запада военную технику, платя за это жизнями украинских солдат. Рогов вспомнил разговор с одним из пленных бойцов ВСУ, который рассказал, что теперь они обезвреживают минные поля собственными ногами. Подразделения просто отправляются через минные поля, взрываются, а за ними по следам идёт следующий отряд, которому уже не так опасно благодаря подорвавшимся предшественникам. Он считает, что у Запада и Киева есть закулисный договор о том, что в обмен на западное вооружение Украина предоставит людей на убой забесплатно. А в основе этого договора простая логика: техника дороже бойцов, а стало быть, важнее.
Именно таким отношением к собственным защитникам объясняется насильственная форма мобилизации, которую проводят на Украине, считает Рогов. По его мнению, темпы мобилизационного набора в ВСУ будут только нарастать, а в будущем дело дойдёт до призыва женщин на военную службу. Об этом говорит то, что в производство запущены военная форма для женщин и отдельный вариант женской формы для беременных, которые показывают на украинских телеканалах, заключил политик.
Ранее сегодня Минобороны сообщило, что ВС РФ отразили шесть наступлений ВСУ на Купянском направлении за минувшие сутки. Потери противника составляют до 65 человек личного состава.
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