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14 августа, 15:06

Врач перечислила причины появления синяков на теле

Хирург Акулова: Синяки чаще всего появляются при дефиците витаминов С и Р

Синяки и гематома могут часто появляться при недостатке некоторых витаминов и полезных элементов в организме. Об этом предупредила сердечно-сосудистый хирург, заведующая отделением сосудистой хирургии центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" Анастасия Акулова.

"Ломкость сосудов возникает из-за неполноценного питания, особенно при недостатке витаминов С (аскорбиновая кислота) и Р (рутин). К повышенной ломкости сосудов (особенно капилляров) приводит сахарный диабет", — приводит её слова "Газета.ru".

Также поражение сосудов происходит при системных аутоиммунных заболеваниях (например, при системной красной волчанке и васкулите). Кроме того, зачастую синяки появляются на теле беременных женщин из-за гормонального дисбаланса, а также при тромбоцитопении, когда у человека снижается количество тромбоцитов в крови.

В таком случае помимо внушительных синяков ещё наблюдается и частое кровотечение из носа. Также к экхимозу склонны пациенты, которые долго время принимали препараты для разжижения крови, а также пожилые люди.

10 фото, доказывающих, что даже синяки могут быть произведениями искусства

10 фото, доказывающих, что даже синяки могут быть произведениями искусства

Ранее Лайф рассказывал, какие анализы нужно сдать, чтобы определить "опасный" у вас выступил синяк или нет. Как правило, гематома не несёт опасности для жизни и здоровья человека, однако нельзя знать об этом наверняка. Если она появляется без травм и кроверазжижающей терапии, то точно необходимо провести обследование.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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