Врач перечислила причины появления синяков на теле

Синяки и гематома могут часто появляться при недостатке некоторых витаминов и полезных элементов в организме. Об этом предупредила сердечно-сосудистый хирург, заведующая отделением сосудистой хирургии центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" Анастасия Акулова.

"Ломкость сосудов возникает из-за неполноценного питания, особенно при недостатке витаминов С (аскорбиновая кислота) и Р (рутин). К повышенной ломкости сосудов (особенно капилляров) приводит сахарный диабет", — приводит её слова "Газета.ru".

Также поражение сосудов происходит при системных аутоиммунных заболеваниях (например, при системной красной волчанке и васкулите). Кроме того, зачастую синяки появляются на теле беременных женщин из-за гормонального дисбаланса, а также при тромбоцитопении, когда у человека снижается количество тромбоцитов в крови.

В таком случае помимо внушительных синяков ещё наблюдается и частое кровотечение из носа. Также к экхимозу склонны пациенты, которые долго время принимали препараты для разжижения крови, а также пожилые люди.