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26 февраля, 08:30

10 фото, доказывающих, что даже синяки могут быть произведениями искусства

Казалось бы, у синяков ну вообще никаких плюсов, но нет! Кому-то так везёт, что после травмы они несколько недель наслаждаются причудливым искусством на теле. Собрали десять классных примеров.

"Синяк, который я получил во время игры в баскетбол, может быть логотипом нашей команды...", — jolyonjolyoff.

Фото © Reddit / jolyonjolyoff

Фото © Reddit / jolyonjolyoff

"Мой синяк похож на ананас...", — heymantha_.

Фото © Reddit / heymantha_

Фото © Reddit / heymantha_

"Однажды я поставила синяк, который больше был похож на изображение галактики", — Zeranimi.

Фото © Reddit / Zeranimi

Фото © Reddit / Zeranimi

"Судя по всему, синяк не может появиться на месте старых шрамов", — ghostofabanana.

Фото © Reddit / ghostofabanana

Фото © Reddit / ghostofabanana

"Друг вакцинировался, и синяк после укола похож на стрелочку вверх", — arrowroots.

Фото © Reddit / arrowroots

Фото © Reddit / arrowroots

"Синяк стал фиолетовым, поэтому я решила превратить его в покемона Дитто", — achaete_scute.

Фото © Reddit / achaete_scute

Фото © Reddit / achaete_scute

"Случайно попал молотком по пальцу, и синяк выглядит как след от ботинка", — haltor.

Фото © Reddit / haltor

Фото © Reddit / haltor

"У меня чёрно-белая татуировка пчелы, но синяк окрасил её в жёлтый!" kneecap.

Фото © Reddit / kneecap

Фото © Reddit / kneecap

"Синяк, который я поставила в День независимости США, выглядит как флаг Штатов...", — duke-ette006.

Фото © Reddit / duke-ette006

Фото © Reddit / duke-ette006

"Мой синяк выглядит как туманность в космосе", — tobiascuypers.

Фото © Reddit / tobiascuypers

Фото © Reddit / tobiascuypers

10 фото янтаря с такими странными вкраплениями, что и обыватель поймёт: эти камушки стоят состояние

10 фото янтаря с такими странными вкраплениями, что и обыватель поймёт: эти камушки стоят состояние

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Reddit / Zeranimi, kneecap

Сергей Трофимов
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