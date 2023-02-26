10 фото, доказывающих, что даже синяки могут быть произведениями искусства
Казалось бы, у синяков ну вообще никаких плюсов, но нет! Кому-то так везёт, что после травмы они несколько недель наслаждаются причудливым искусством на теле. Собрали десять классных примеров.
"Синяк, который я получил во время игры в баскетбол, может быть логотипом нашей команды...", — jolyonjolyoff.
Фото © Reddit / jolyonjolyoff
"Мой синяк похож на ананас...", — heymantha_.
Фото © Reddit / heymantha_
"Однажды я поставила синяк, который больше был похож на изображение галактики", — Zeranimi.
Фото © Reddit / Zeranimi
"Судя по всему, синяк не может появиться на месте старых шрамов", — ghostofabanana.
Фото © Reddit / ghostofabanana
"Друг вакцинировался, и синяк после укола похож на стрелочку вверх", — arrowroots.
Фото © Reddit / arrowroots
"Синяк стал фиолетовым, поэтому я решила превратить его в покемона Дитто", — achaete_scute.
Фото © Reddit / achaete_scute
"Случайно попал молотком по пальцу, и синяк выглядит как след от ботинка", — haltor.
Фото © Reddit / haltor
"У меня чёрно-белая татуировка пчелы, но синяк окрасил её в жёлтый!" — kneecap.
Фото © Reddit / kneecap
"Синяк, который я поставила в День независимости США, выглядит как флаг Штатов...", — duke-ette006.
Фото © Reddit / duke-ette006
"Мой синяк выглядит как туманность в космосе", — tobiascuypers.
Фото © Reddit / tobiascuypers
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