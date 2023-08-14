Легендарный режиссёр Ларс фон Триер объявил о поиске девушки-музы
Режиссёр Ларс фон Триер записал видео о том, что ищет девушку
Датский кинорежиссёр Ларс фон Триер заявил, что ищет жену. Его видеообращение появилось в одной из социальных сетей. Свою будущую избранницу или, как он ещё допустил, музу, художник честно предупредил о проблемах со здоровьем.
Ларс фон Триер решил найти жену через социальные сети. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)
"Мне 67 лет, у меня болезнь Паркинсона, ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство. — Прим. Лайфа.) и в настоящее время ещё контролируемый алкоголизм. Если повезёт, после меня останется несколько достойных фильмов", — сказал он.
Судя по видео, свою речь режиссёр читает с бумаги, а трясущаяся голова лежит на кресле. Однако сам Триер настроен оптимистично и уверен, что ещё успеет снять несколько "приличных фильмов". Более того, в "хорошей компании" он обещает быть "очаровательным партнёром".
Так как режиссёр не умеет пользоваться социальными сетями, в чём он честно признался, отправлять свои предложения художник призвал на адрес электронной почты.
Напомним, год назад стало известно, что у Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона. Тогда в его кинокомпании Zentropa подтвердили эту информацию, но отметили, что режиссёр находится в хорошем настроении и не прекращает работу над третьим сезоном сериала "Королевство".
ТАСС / Imago