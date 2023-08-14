Регион

Уведомления отключены

14 августа, 15:50

Легендарный режиссёр Ларс фон Триер объявил о поиске девушки-музы

Режиссёр Ларс фон Триер записал видео о том, что ищет девушку

Датский кинорежиссёр Ларс фон Триер заявил, что ищет жену. Его видеообращение появилось в одной из социальных сетей. Свою будущую избранницу или, как он ещё допустил, музу, художник честно предупредил о проблемах со здоровьем.

Ларс фон Триер решил найти жену через социальные сети. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

"Мне 67 лет, у меня болезнь Паркинсона, ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство. — Прим. Лайфа.) и в настоящее время ещё контролируемый алкоголизм. Если повезёт, после меня останется несколько достойных фильмов", — сказал он.

Судя по видео, свою речь режиссёр читает с бумаги, а трясущаяся голова лежит на кресле. Однако сам Триер настроен оптимистично и уверен, что ещё успеет снять несколько "приличных фильмов". Более того, в "хорошей компании" он обещает быть "очаровательным партнёром".

Так как режиссёр не умеет пользоваться социальными сетями, в чём он честно признался, отправлять свои предложения художник призвал на адрес электронной почты.

Грета Гервиг стала первой женщиной-режиссёром в мире, чей фильм заработал миллиард долларов

Грета Гервиг стала первой женщиной-режиссёром в мире, чей фильм заработал миллиард долларов

Напомним, год назад стало известно, что у Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона. Тогда в его кинокомпании Zentropa подтвердили эту информацию, но отметили, что режиссёр находится в хорошем настроении и не прекращает работу над третьим сезоном сериала "Королевство".

Обложка ©

ТАСС / Imago

Матвей Константинов
  • Новости
  • Ларс фон Триер
  • Кино и сериалы
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров