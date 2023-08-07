Грета Гервиг стала первой женщиной-режиссёром в мире, чей фильм заработал миллиард долларов

Грета Гервиг стала первой женщиной-режиссёром в мире, достигшей сборов в один миллиард долларов за её фильм "Барби". Об этом сообщает New York Post. Предыдущий "женский" рекорд принадлежал американке Пэтти Дженкинс — режиссёру и сценаристу, снявшей блокбастер "Чудо-женщина" с Галь Гадот. Сборы супергеройской ленты в прокате превысили 821 миллион долларов.

Прокатный сбор фильма "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, который стартовал в тот же день, составил 552 миллиона долларов. Этот фильм стал шестым произведением режиссёра, которое преодолело отметку в 500 миллионов долларов. Отметим, что в современной истории кассовых сборов только 53 фильма собрали более одного миллиарда долларов. Таким образом, Грета Гервиг уже вписала своё имя в историю. Также стоит отметить, что ей уже принадлежит рекорд по скорости сборов за прокат для компании Warner Bros.

Кстати, некоторые произведения женщин-режиссёров могут похвастаться ещё большими кассовыми сборами, правда, речь идёт о мультипликации. Так, американка Дженнифер Ли, снявшая для студии Disney "Холодное сердце" и "Холодное сердце 2", может похвастаться сборами в 1,3 миллиарда и 1,45 миллиарда долларов соответственно.