Раскрыт способ, как определить хороший чай с помощью холодной воды и собственного носа
Эксперт Роспотребнадзора Головкова: Хороший чай не завариться в холодной воде
Самый верный способ отличить качественный черный чай от подделки – это залить его небольшим количеством холодной воды. Таким секретом поделилась с любителями древнего напитка эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова. Натуральный чай, говорит она, в такой воде не заварится даже спустя несколько часов, а вот поддельный сразу ярко окрасит воду.
"Употреблять такой продукт категорически запрещено, ведь это может быть как другое растение, так и красители, опасные для здоровья", — приводит слова Головковой kp.ru.
Другой способ отличить хороший чай — это понюхать. Он не должен пахнуть гарью, металлом, затхлостью или плесенью. По словам эксперта, высушенные листики чая очень хорошо впитывают посторонние запахи, и если вы почувствовали нехарактерный запах, значит, продукт хранили неправильно и от покупки лучше отказаться.
А ранее Лайф рассказывал, через сколько часов чайная заварка превращается в отраву. Времени оказалось не так много, так что заваривать вчерашние пакетики тоже, пожалуй, не стоит. Кстати, эксперты советуют не заливать чай кипятком, потому что он очень жёстко воздействует на чайный лист. Лучше использовать воду, нагретую до 80 градусов. Это позволит листьям лучше проявить свои вкусовые и ароматические качества.