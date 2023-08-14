Раскрыт способ, как определить хороший чай с помощью холодной воды и собственного носа

Самый верный способ отличить качественный черный чай от подделки – это залить его небольшим количеством холодной воды. Таким секретом поделилась с любителями древнего напитка эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова. Натуральный чай, говорит она, в такой воде не заварится даже спустя несколько часов, а вот поддельный сразу ярко окрасит воду.

"Употреблять такой продукт категорически запрещено, ведь это может быть как другое растение, так и красители, опасные для здоровья", — приводит слова Головковой kp.ru.

Другой способ отличить хороший чай — это понюхать. Он не должен пахнуть гарью, металлом, затхлостью или плесенью. По словам эксперта, высушенные листики чая очень хорошо впитывают посторонние запахи, и если вы почувствовали нехарактерный запах, значит, продукт хранили неправильно и от покупки лучше отказаться.