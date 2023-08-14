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14 августа, 17:05

Стало известно о неожиданных находках на дне Фонтанки у Поцелуева моста

В Петербурге набережная около Поцелуева моста обновится к декабрю

<p>В Петербурге реставрируют набережную у Поцелуева и Аничкова мостов. Фото © <a href="https://tvspb.ru/news/2023/08/14/naberezhnaya-okolo-poczelueva-mosta-obnovitsya-k-dekabryu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">телеканал "Санкт-Петербург"</a></p>

В Петербурге реставрируют набережную у Поцелуева и Аничкова мостов. Фото © телеканал "Санкт-Петербург"

Петербургские инженеры исправляют ошибки предшественников и обещают построить новую набережную возле Аничкова и Поцелуева мостов, последняя появится уже к декабрю этого года. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

"В начале прошлого века здесь был спуск к воде, его переделали в набережную. Переделали плохо, камни начали выходить со своих мест, и, собственно говоря, началось разрушение кладки гранитной", — пояснил начальник строительного участка Олег Васин.

По его словам, уложенным здесь гранитным плитам 250 лет, они хорошо скреплены и удерживаются сваями. Но всё это придётся извлечь. Основой будет бетонный монолит, а на него уложат отреставрированные плиты. Васин добавил, что территорию уже осушили, почистили, выкопали нужные углубления. В процессе работ на дне Фонтанки строители нашли старинные гвозди, пудреницу, ложки и прибор для колки орехов.

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Татьяна Миссуми
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