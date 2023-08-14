ЭКОВАС встревожили планы нигерских мятежников судить свергнутого президента за госизмену

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудило планы военных, пришедших к власти в Нигере в результате государственного переворота, провести суд над законным президентом страны Мохамедом Базумом. Об этом говорится в публикации на официальном сайте организации.

"ЭКОВАС с удивлением узнало о желании отдать президента Нигера Базума под суд по обвинению в государственной измене. ЭКОВАС осуждает это намерение, которое представляет собой новую форму провокации", — сказано в сообщении организации.

В заявлении сообщества стран Западной Африки акцент сделан на том, что организация, как и остальной мир, продолжает считать Базума легитимным президентом Нигера. Соответственно, ЭКОВАС осуждает его задержание, требует срочно отпустить его на свободу и вернуть ему президентские полномочия.