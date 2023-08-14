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14 августа, 18:13

ЭКОВАС встревожили планы нигерских мятежников судить свергнутого президента за госизмену

ЭКОВАС осудил намерение нигерских мятежников отдать под суд президента Базума

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудило планы военных, пришедших к власти в Нигере в результате государственного переворота, провести суд над законным президентом страны Мохамедом Базумом. Об этом говорится в публикации на официальном сайте организации.

"ЭКОВАС с удивлением узнало о желании отдать президента Нигера Базума под суд по обвинению в государственной измене. ЭКОВАС осуждает это намерение, которое представляет собой новую форму провокации", — сказано в сообщении организации.

В заявлении сообщества стран Западной Африки акцент сделан на том, что организация, как и остальной мир, продолжает считать Базума легитимным президентом Нигера. Соответственно, ЭКОВАС осуждает его задержание, требует срочно отпустить его на свободу и вернуть ему президентские полномочия.

Мятежники в Нигере хотят судить за госизмену свергнутого президента

Мятежники в Нигере хотят судить за госизмену свергнутого президента

Сегодня утром телеканал Al Jazeera сообщил, что нигерийские военные, совершившие госпереворот, заявили о готовности к переговорам с представителями Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн, назначенный Национальным советом спасения Родины, сообщил, что новое руководство страны "с оптимизмом" ожидает начала переговоров в течение ближайших дней.

Обложка ©

ТАСС / POOL / LUDOVIC MARIN

Юрий Лысенко
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