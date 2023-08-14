Чем мог обернуться залёт первого с начала СВО пассажирского самолёта на Украину
Авиаэксперт Гусаров считает, что Киев согласовал пролёт турецкого лайнера
Попавший в воздушное пространство Украины турецкий пассажирский самолёт рейсом Осло – Анталия, вероятнее всего, согласовал свой манёвр с Киевом, считает авиаэксперт Роман Гусаров. По его словам, только так можно объяснить мягкую реакцию соседнего государства на небесного гостя.
"Само собой, украинская сторона не могла об этом не знать и, скорее всего, была уведомлена об этом. Именно по этой причине не было заявлено, что это какой-то нелегальный залёт", — подчеркнул Гусаров в интервью "Газете.ru".
По его оценке, с точки зрения авиационного права экипаж не нарушил никаких норм. Угроза для пассажиров была минимальной. В пользу получения разрешения говорит и то, что на перехват турецкого гражданского самолёта не вылетал истребитель. Гусаров убеждён, что с бортом была связь, "значит, поговорили, спросили, получили разрешение".
Об опасном инциденте в небе над Украиной стало известно 14 августа. По данным норвежского издания NRK, 25 июля из-за погодных условий турецкий самолёт отклонился от курса и ненадолго оказался в закрытом воздушном пространстве Незалежной.