Попавший в воздушное пространство Украины турецкий пассажирский самолёт рейсом Осло – Анталия, вероятнее всего, согласовал свой манёвр с Киевом, считает авиаэксперт Роман Гусаров. По его словам, только так можно объяснить мягкую реакцию соседнего государства на небесного гостя.

"Само собой, украинская сторона не могла об этом не знать и, скорее всего, была уведомлена об этом. Именно по этой причине не было заявлено, что это какой-то нелегальный залёт", — подчеркнул Гусаров в интервью "Газете.ru".

По его оценке, с точки зрения авиационного права экипаж не нарушил никаких норм. Угроза для пассажиров была минимальной. В пользу получения разрешения говорит и то, что на перехват турецкого гражданского самолёта не вылетал истребитель. Гусаров убеждён, что с бортом была связь, "значит, поговорили, спросили, получили разрешение".